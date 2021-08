O człowieku, który marzył o Kilimandżaro. Kolejny dzień festiwalu w Szczebrzeszynie

- Przyjechałam do Szczebrzeszyna z Lublina specjalnie na spotkanie z panią Joanną Bator. Przeczytałam chyba wszystkie jej książki i czekam na następne – mówiła jedna z kobiet, którą spotkaliśmy w piątek w długim ogonku, czekającym na autografy. - Nie zawiodłam się. W tym miejscu jest niezwykła aura, magia, ale też spokój i jakiś niewymuszony luz. Ludzie siedzą okutani w jesienne kurtki, pozawijani w koce i śpiwory. Wszyscy zadowoleni, zasłuchani. To jest cudne!

Uważni czytelnicy książek Joanny Bator mogli się także dowiedzieć m.in. kto był pierwowzorem Zbyszka Papugi, jednego z bohaterów książki pt. „Gorzko, gorzko” (to jeden z członków rodziny autorki: jego tragiczna śmierć nadal owiana jest tajemnicą). Była to postać niejednoznaczna. On nawet po śmierci marzył o wyjeździe na Kilimandżaro, o czym głośno obwieszczał w jednej z opisywanych w powieści kamienic. Jego głos słychać było na strychu, w ścianach tego budynku, a nawet w rurach kanalizacyjnych.