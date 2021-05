O lubelskości nad Dnieprem. Felieton Kresowy od Pawła Bobołowicza

Z drugiej chciałbym, żeby często pojawiał się w tej opowieści wątek lubelski i żeby nie ugrzęznąć tylko w historii. Niewątpliwie w tym wszystkim pojawią się też losy ludzi – tych wielkich, znanych i tych, którzy tworzą naszą codzienność. W pewnym sensie takie są też losy mojej rodziny. Pewnie jak wielu w Lublinie z jednej strony mam typowo lubelskie korzenie, z drugiej typowo kresowe. Moja rodzina w okolice Lublina dotarła praktycznie w ostatnich dniach wojny, uciekając z Wołynia przed mordami ukraińskich nacjonalistów. A jednocześnie po prababce płynie we mnie też kropla ukraińskiej krwi, o czym długo nie wiedziałem, a do czego dzisiaj z chęcią się przyznaję.

Pisząc dla Państwa ten pierwszy Felieton Kresowy spoglądam na Dniepr i robię sobie w głowie taki lubelski rachunek. Z jednej strony chciałbym Państwu opowiadać o ziemiach, które w różnym okresie stanowiły Kresy – czy to I Rzeczypospolitej, czy w czasach nam bliższych i łatwiej zachowanych w pamięci Kresy przedwojennej Polski.

Od ponad 7 lat mieszkam poza Lublinem. I trochę inaczej niż tych, którzy zazwyczaj wyjeżdżają z naszego miasta gdzieś w kierunku zachodnim, mnie losy rzuciły na wschód, ponad 600 km od Lublina do stolicy Ukrainy Kijowa.

W reporterskiej pracy wciąż zadaję moim rozmówcom pytanie, a oni pytaniami się rewanżują. I często to pytanie dotyczy mojego rodzinnego miasta. Gdy stwierdzam, że jestem z Lublina, bez względu na to czy jestem na Zachodniej Ukrainie (to dosyć oczywiste), czy też w Kijowie, a nawet poddonieckiej Awdijiwce często słyszę: „Lublin?! Znam Lublin”. I tutaj już padają różne przedłużenia tej odpowiedzi.