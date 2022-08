Objazdowe Zabawy Podwórkowe po raz siódmy w Lublinie

Animacje będą miały za zadanie "rozbudzać zainteresowanie. integrować i pokazywać, jak można fajnie spędzać czas".

- Celem Objazdowych Zabaw Podwórkowych jest promocja aktywności na świeżym powietrzu i integracji wielopokoleniowej mieszkańców Lublina z wykorzystaniem niepisanego dziedzictwa kulturowego, jakim są tradycyjne gry i zabawy podwórkowe. W tym roku mobilni animatorzy przyjadą na osiedlowe place zabaw i boiska 4 Dzielnic Lublina, by wciągnąć dzieci i dorosłych do wspólnych zabaw - opowiada Emilia Lipińska, prezeska Fundacji Dwa Ognie, która odpowiada za organizację wydarzenia. - To co wyróżnia nasze animacje, to ich moc edukacyjna, bowiem pokazujemy młodym pokoleniom zabawy podwórkowe, w jakie dawniej my - dorośli - bawiliśmy się od świtu do zmierzchu na "podwórku" w obrębie swojego osiedla. Zabawy proste, miłe przyjemne, które nie wymagają drogich sprzętów i gadżetów, a chęci do zabawy i pomysłowości - dodaje Lipińska.