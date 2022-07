Obraz "Bitwa pod Grunwaldem" powrócił do Lublina. Autor nad wierną kopią pracował 6 lat

W rocznicę wielkiej historycznej bitwy sprzed 612 lat, jej przeniesione na płótno wyobrażenie Jana Matejki powróciło do Lublina.

Dlaczego powróciło?

Oryginalne płótno Jana Matejki znajdowało się już w Lublinie, po tym jak we wrześniu 1939 roku został wywieziony z warszawskiej Zachęty w celu uchronienia go przed rabunkiem i zniszczeniem przez Niemców. Trafił do Lublina, do gmachu przy ulicy Narutowicza 4, gdzie był przechowywany do 1941 roku.