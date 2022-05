Obrońców Ukrainy 2022, a może Przyjaźni polsko – ukraińskiej – nowa ulica może pojawić się na mapie Lublina. Gdzie?

- To symboliczny gest i powinniśmy go wykonać – przekonuje Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin i członek ratuszowego zespołu ds. nazewnictwa ulic. Zespół obradował już nad propozycją nadania jednej z lubelskich ulic nazwy „Obrońców Ukrainy 2022”. Wniosek przepadł. Na razie.

- Nie mamy „wolnej ulicy” do nazwania. I to mimo całej życzliwości dla tej inicjatywy – tłumaczy Joanna Gajak, przewodnicząca zespół do spraw nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin. I dodaje: - Bo w tej inicjatywie nie chodzi o to, aby nazwę otrzymała ulica położona np. na terenie strefy ekonomicznej czy na przedmieściach miasta. W tym kontekście myślimy raczej o obiekcie reprezentacyjnym, chociażby w sensie danych adresowych.