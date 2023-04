Obrzęd obywania nóg w Wielki Czwartek. Rozpoczęło się Triduum Paschalne [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Na czym polegają obrzędy Wielkiego Czwartku?

W kościołach parafialnych odprawiana jest tylko jedna uroczysta msza wieczorem – Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca Triduum Paschalne. Dzwony i organy milkną aż do Wielkanocy - zastępują je kołatki. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom, czyli tzw. „_Mandatum_”. Takie właśnie wydarzenie miało miejsce w lubelskiej archikatedrze.

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje się dostateczną ilość komunikantów, aby wystarczyły także na Wielki Piątek. Po modlitwie po Komunii następuje zazwyczaj wręczenie kwiatów i upominków kapłanom - to ich święto.

Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz, zdejmując świece, mszał, krzyż i obrus (łac. denudatio altaris). Gest ten symbolizuje koniec wieczerzy. Tabernakulum pozostaje otwarte i puste, a wieczna lampka zgaszona.