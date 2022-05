„Ocalić od zapomnienia...”. W IPN w Lublinie wręczono nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o partyzantach. Zobacz zdjęcia Aleksander Janicki

W lubelskiej siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej wręczono nagrody laureatom 10. edycji wojewódzkiego konkursu „Ocalić od zapomnienia... Mój bohater Państwa Podziemnego 1939-1956”. Był on skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych w województwie lubelskim, „dla których postawa i czyny bohaterów walk partyzanckich na terenie Lubelszczyzny stanowią inspirację do poszukiwania ideałów i wzorów postępowania”.