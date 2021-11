Ocalić pamięć o tych, którzy odeszli. Niezwykła książka Agnieszki Szykuły-Żygawskiej o cmentarzu parafialnym w Łabuniach

Dominik, Jan, Bernadeta

Autorka pokusiła się o ogólną charakterystykę tych unikalnych zabytków. Opisała również warsztaty w których je wykonano oraz m.in. twórców owych cmentarnych dzieł. Książka jest także bardzo cenna z innych powodów. Można w niej znaleźć wiele niezwykle ciekawych, ale zapomnianych historii.

W łabuńskiej parafii istniał np. kiedyś zwyczaj nadawania mężczyznom imienia Dominik. W niektórych rodach nosili go kolejno: pradziadowie, dziadowie oraz ich synowie. W ten sposób czczono zapewne patrona miejscowej parafii.

A gdy 11 lutego 1858 r. 14 letniej Bernadecie Soubirous we francuskim Lourdes objawiła się Matka Boża, wieść o tym wydarzeniu obiegła świat. To wtedy także niektóre dziewczynki z parafii w Łabuniach otrzymywały na chrzcie imię Bernadeta. To także można prześledzić na miejscowym cmentarzu. Były też inne mody i zwyczaje. Np. na grobach okolicznych Janów stawiano często wizerunki Jana Nepomucena, a na mogiłach Michałów – Michała Archanioła.