Od nawałnicy w Lublinie minął prawie miesiąc, a gałęzie nadal leżą. Kiedy zostaną sprzątnięte? Marta Grabiec

- To nie tylko kwestia wyglądu i estetyki miasta, to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa zarówno dla kierowców jak i dla pieszych - pisze do nas Czytelnik Maciej. Chodzi o gałęzie i konary, które jeszcze zalegają na lubelskich drogach, choć od nawałnicy minął już prawie miesiąc.