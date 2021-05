Od piątku będą otwarte pływalnie dla wszystkich. W Puławach otworzą się na tydzień, a później przerwa. Dlaczego?

Basen w Puławach będzie otwarty od 28 maja do 7 czerwca, w tym w Boże Ciało pływalnia będzie nieczynna. Kąpielisko zatem będzie otwarte tylko przez 6 dni. W takim razie, czy jest sens otwierać je wcale? Skąd taki pomysł? - Otwieramy się ze wszystkimi, ale potrzebujemy zrobić sobie małą przerwę. Od 14 czerwca otwieramy nasz basen odkryty i potrzebujemy ludzi, żeby to przygotować. To standardowa procedura - tłumaczy Andrzej Śliwa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.

Przypominamy, że przed wejściem na obiekt każdy musi się zdezynfekować. Wejście do obiektu tylko w maseczkach. Na terenie basenu może być maksymalnie 35 osób.