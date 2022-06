Od policjanta do dozorcy, czyli trzeci odcinek teatralnego serialu kryminalnego Joanna Jastrzębska

„Ryngraf” to tytuł najnowszego spektaklu o przygodach Zygi Maciejewskiego, który przestał być komisarzem. Choć przebranżowił się na dozorcę, los zmusił go do podjęcia kolejnego śledztwa.