Odcinamy się od fałszywych informacji w sprawie „anty-LGBT”. Miasto Zamość to nie powiat zamojski

„W imieniu Radnych Rady Miasta Zamość, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami na temat podjęcia przez Radę Miasta Zamość uchwały anty-LGBT, stanowczo zaprzeczamy doniesieniom o uchwaleniu ww. stanowiska” – napisał w owym dokumencie przewodniczący Błażewicz. „Jednocześnie Rada Miasta odcina się od krążących w mediach i prasie fałszywych informacji o rzekomym podjęciu uchwały przeciwstawiającej się LGBT”.

O tej sprawie już pisaliśmy. Na ostatniej sesji zamojskiej RM (obrady odbyły się 27 września) radny Tadeusz Lizut zauważył, iż o sprawie rzekomego przyjęcia tzw. uchwały anty-LGBT przez miejscowych radnych, kilka razy wzmiankowano m.in. w jednej z telewizji. Uznał, że jest to szkodliwe dla wizerunku miasta. Namawiał także do odpowiedniej reakcji. Jakiej?

Miało to być wystąpienie z pismem do wszystkich mediów, a za ich pośrednictwem także do obywateli i poinformowanie jaka jest prawda. Przewodniczący Błażewicz przyznał na sesji, że temat jest gorący. Zapowiedział także, iż takie pismo niebawem powstanie. Tak się stało.