Odessa pamięta o Mickiewiczu. Felieton kresowy

Gdy przed laty w jednej z odeskich, ulicznych kawiarenek, tak przypominających te paryskie, przeglądałem gazety ustawione na stojaku, zauważyłem, że nie tylko wszystkie są w języku rosyjskim, ale wśród nich nie ma żadnej ukraińskiej. Wszystkie tytuły były rosyjskie. Zapytana przeze mnie o ten fakt kelnerka z lekceważeniem odpowiedziała „a kogóż w Odessie interesuje to co się dzieje w Kijowie?”. Bez wątpienia dzisiaj nie ma już w mieście tak powszechnego i silnego uznania dla współczesnej Rosji, ale wciąż to nie jest miasto, o którym na Ukrainie mówi się, ze jest zagrożone rosyjskim separatyzmem. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem bardziej jednak zwracają uwagę na odeską niezależność intelektualną, swoistą kulturę miasta portowego i handlowego i skomplikowane układy świata finansowo-biznesowego. Moja przewodniczka mówi: „Odessa to nie jest zwykłe miasto, my zawsze mówimy, że Odessa to mama”.