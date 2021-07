Odkrycie w Kazimierzu Dolnym. Na Górze Trzech Krzyży znaleziono szczątki dziecka. Zobacz zdjęcia [9.07]

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym zgłosił do lubelskiego urzędu konserwatorskiego zawiadomienie o odkryciu szczątek ludzkich na Górze Trzech Krzyży. Na początku lipca odbyły się więc tam oględziny z udziałem pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Co wykazały?

- W trakcie oględzin stwierdzono, że w wyniku ostatnich ulewnych deszczy doszło do wypłukania i odsłonięcia fragmentów czaszki ludzkiej. Przeprowadzono w związku z tym eksplorację miejsca w celu określenia charakteru odkrycia, tj. czy jest to cały szkielet, czy jest to grób i czy w pobliżu widoczne są kolejne tego typu obiekty oraz określenia w miarę możliwości jego chronologii. W wyniku tych działań odsłonięty został niewielki szkielet dziecka. Znajdował się on bezpośrednio pod wierzchnią warstwą gruntu (czaszka była już częściowo odsłonięta). Brak było widocznego wkopu grobowego - czytamy na profilu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.