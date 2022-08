Odniesienie do materiału prasowego „Mieszkańcy Żdanowa: Potrzebne są nowe koncepcje torowisk”

W związku z materiałem prasowym co do którego mamy zastrzeżenia to chodzi nam tu o jedna z wypowiedzi jakich udzielił Pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji Jarosław Sachajko. Cyt. „O tym trzeba mówić – podkreśla. - Została przecież przegłosowana odpowiednia ustawa. Według zawartych w niej zapisów mieszkańcy wywłaszczonych domów otrzymają 140 proc. ich wartości. I będą to ceny realne, rynkowe. A w przypadku np. pól będzie to 120 proc. wartości. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli liczyć na ewentualne odszkodowania. To ważne, dla ludzi korzystne.”