Odszedł człowiek, który zmienił lubelski i polski żużel

Tadeusz Supryn przez wiele lat był kierownikiem technicznym sekcji żużlowej RKS Motor. To za jego sprawą na początku lat 90-tych w lubelskiej drużynie jeździł trzykrotny mistrz świata, Hans Nielsen. Od startów Duńczyka w Motorze rozpoczął się przyjazd do polskiej ligi wszystkich najlepszych żużlowców na świecie.

- Można powiedzieć, że Tadeusz był twórcą najlepszej żużlowej ligi świata. Otworzył polski żużel na świat. Był prawdziwym wizjonerem - wspomina zmarłego redaktor Andrzej Kwiek. - Tadeusza poznałem, gdy już kiełkował pomysł ze sprowadzeniem Duńczyków. Porozumiał się wtedy z menedżerem reprezentacji Danii, Tage B Nielsenem. On z kolei skontaktował się z Hansem Nielsenem. Ale połowa zasługi w zakontraktowaniu Duńczyka jest też po stronie sędziego Jerzego Kaczmarka, który przyjaźnił się z Nielsenem i go namówił do startów w Motorze. Ci panowie zrewolucjonizowali sport żużlowy w Lublinie i Polsce - dodaje.