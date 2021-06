Ofiarę skatowali, zabili, a ciało wrzucili do rzeki. Zabójcy zostali prawomocnie skazani Piotr Nowak

Kobieta zwabiła partnera do lasu. Tam już czekał na nich drugi mężczyzna. Następnie Dariusz M. i Marta K. brutalnie zamordowali 36-latka. Jego ciała nie odnaleziono do dziś. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych.