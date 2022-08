Oficerów może być więcej. Matura 2023 będzie trudniejsza niż dotychczasowe

O czym szumią liczby

Najwięcej zmian będzie w formule matury z polskiego. Przede wszystkim zmieni się czas przeznaczony na rozwiązanie zadań – ze 170 min, które były dotychczas, wzrośnie do 240 min. To dobra wiadomość, biorąc pod uwagę kolejne nowości. Maturzyści nie dostaną już jednego, ale dwa arkusze – jeden w całości będzie zawierał zadania testowe dotyczące zarówno językowych zagwozdek, jak i podróży przez historię literatury, a drugi zostanie przeznaczony na napisanie wypracowania – i tu zaczynają się duże liczby – które ma się rozrosnąć z min. 250 do min. 300 słów. Podczas egzaminu można spodziewać się pytań literackich z zakresu 41 lektur. Nowości są jeszcze dwie: podczas omawiania utworów literackich trzeba będzie odwoływać się do przynajmniej dwóch kontekstów, np. biografii autora albo historii. Kolejną zmianą jest konieczność napisania notatki podsumowującej z pierwszego arkusza. Formuła matury 2023 poszerzy się o jeszcze jeden (nie do końca) nowy aspekt, czyli egzamin ustny.