Ogródki działkowe w Kraśniku i Lublinie. Te są na sprzedaż! Ile kosztują? Sprawdź CENĘ. Lista TOP 20

Działki ROD w Polsce

Szacuje się, że z blisko miliona działek ROD w Polsce korzysta ok. 4 mln osób.

Zgodnie z zapisami ustawy o ROD maksymalna powierzchnia działki może wynieść 500 mkw., choć zazwyczaj to 300 - 350 mkw. Można na niej postawić domek letniskowy o powierzchni zabudowy do 35 mkw. i wysokości do 5 m plus taras.