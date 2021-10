OK/ Były proboszcz z Kurowa prawomocnie skazany za wysyłanie nagich zdjęć do małoletniej

W środę w Sądzie Okręgowym w Lublinie zapadł wyrok w głośnej sprawie księdza Wiesława C. z Kurowa. Duchowny został skazany na 3,5 roku więzienia m.in. za proponowanie seksu 14-letniej dziewczynce. Wiesław C. ma też zapłacić małoletniej pokrzywdzonej 15 tys. zł nawiązki. Mężczyzna został także objęty 8-letnim zakazem zbliżania się i 15-letnim zakazem nawiązywania jakichkolwiek kontaktów z pokrzywdzoną. Ma też poddać się terapii ambulatoryjnej leczenia zaburzeń seksualnych.

Ksiądz oskarżony o nakłanianie do seksu. Wyrok dla matki

Sąd uznał, że C. trafi do zakładu karnego typu otwartego. W takich miejscach cele mieszkalne osadzonych pozostają otwarte całą dobę, skazani mogą m.in. korzystać z nieograniczonej liczby widzeń, własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz wychodzić do pracy poza teren zakładu bez konwoju.

Sprawa od samego początku toczyła się bez udziału publiczności. Sąd wyłączył jawność ze względu na dobro pokrzywdzonej. Dziennikarze mogli wysłuchać jedynie samego orzeczenia.