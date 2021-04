OK Kraśnik już nie jest anty-LGBT? Radni głosowali nad uchyleniem uchwały przeciw ideologii LGBT

"Świdnik wolny od ideologii LGBT" Radni powrócili do tematu po raz trzeci

Spory w kwestii LGBT nie milkną w Świdniku. Do Rady Miasta Świdnik wpłynęła prywatna petycja o uchylenie stanowiska w sprawie "Powiat Świdnicki wolny od ideologii LGBT". To już trzeci raz, gdy radni miejscy powracają do tego tematu - dwie poprzednie inicjatywy należały do radnych Świdnik Wspólna Sprawa - ostatnim razem zabrakło tylko jednego głosu. Od decyzji wstrzymała się wówczas radna PO. Jak było tym razem?