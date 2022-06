OK//Będzie park na Czechowie. Mieszkańcy sami zdecydują o jego ostatecznym kształcie. Zobacz gdzie powstanie

- Chcemy, by nowy park w wąwozie Czechów uwzględniał potrzeby mieszkańców i stał się miejscem odpoczynku w zgodzie z naturą. Pierwsze efekty wspólnych prac poznamy jeszcze w tym roku. Realizacja stworzonej wspólnie z mieszkańcami koncepcji będzie następowała etapowo, a rozpocznie się od przygotowania dokumentacji wykonawczej – informuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W poniedziałek (20.06) ratusz przedstawił koncepcję zagospodarowania wąwozu na Czechowie. Chodzi o teren położony między ul. Kompozytorów Polskich a ul. Szeligowskiego. Naturalistyczny park ma rozciągać się do ul. Kameralnej do ul. Północnej.

- Podczas spotkania „Planu dla Dzielnic” jedną z najistotniejszych kwestii poruszanych przez mieszkańców było zagospodarowanie wąwozu na Czechowie, jako miejsca spotkań i rekreacji. Ze względu na wartości przyrodnicze i krajobrazowe jest to przestrzeń istotna dla lubelskiego ekosystemu. Nowa koncepcja programowa będzie więc punktem wyjścia do opracowania ostatecznego projektu parku, co pozwoli wydobyć cały jego potencjał – przekonuje Żuk.