Oko za oko, język za język. Mniej lekcji jezyka ojczystego dla mniejszości niemieckiej to odwet za sytuację Polonii w Niemczech

– To wprowadzenie przepisu otwarcie dyskryminującego według kryterium narodowościowego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej należących do mniejszości niemieckiej. To sytuacja bezprecedensowa – przekonuje Kuprianowicz. Jak argumentuje, rozporządzenie stworzy dwa standardy nauczania: jeden dla mniejszości niemieckiej, a drugi dla pozostałych. – Będzie to oznaczać różne traktowanie przez państwo obywateli Rzeczypospolitej znajdujących się w tej samej sytuacji. Jednym słowem, rozporządzenie zakłada otwartą dyskryminację. Szokuje, gdy podpisuje je prawnik-konstytucjonalista - uważa Kuprianowicz.