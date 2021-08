Około 1000 uszkodzonych drzew w Lublinie. Kilka dni potrwa usuwanie skutków nawałnicy. Zobacz zdjęcia

W parku jest łącznie ok. 2,5 tys. drzew. We wtorek (17 sierpnia) Ogród Saski został zamknięty dla odwiedzających. - Ze względów bezpieczeństwa park pozostaje zamknięty do odwołania – informuje Góźdź.

Ucierpiał drzewostan nie tylko „saskim”. - Połamane drzewa stwierdzono także w Parku Ludowym, natomiast skala zniszczeń jest znacznie mniejsza niż w Ogrodzie Saskim. Jedno z drzew upadło na plac zabaw – dodaje Góźdź.

Sprząta kto może

– Do tej pory otrzymaliśmy około 1000 zgłoszeń w zakresie uszkodzonych drzew. Prace koncentrują się przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i konarów drzew z jezdni oraz chodników. Nawałnica wyrządziła ogromne spustoszenie wśród drzew, dlatego będziemy sukcesywnie uzupełniać miejski drzewostan nowymi nasadzeniami – zapowiada Krzysztof Żuk, prezydent Lublin.