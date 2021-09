Opole Lubelskie. Nie ten sąd skazał księdza oskarżonego o molestowanie

Sprawa księdza Tomasza F. wyszła na jaw pod koniec 2019 roku. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli kilkaset plików z pornografią dziecięcą. Według prokuratury duchowny, który pracował w jednej z parafii w Opolu Lubelskim molestował dwóch chłopców poniżej 15. roku życia. Śledczy zarzucili mu wielokrotne doprowadzenie jednego z chłopców do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych. Dramat nastolatka miał trwać od lipca 2018 do wakacji 2019 roku. Z ustaleń prokuratury wynika też, że drugiego chłopca F. miał doprowadzić do wykonania innej czynności seksualnej. Molestowania wobec niego miał dopuścić się raz.