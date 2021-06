Orlęta Radzyń Podlaski drugi rok z rzędu wygrały Fortuna Regionalny Puchar Polski

W lipcu 2020 roku Orlęta wygrały z tym samym rywalem 2:0, zdobywając gole w ciągu ostatnich 20 minut spotkania. Tym razem bezbramkowy remis utrzymał się do 38. minuty rywalizacji. Wówczas wynik otworzył Patryk Szymala, który dopadł do piłki po wrzutce z rzutu rożnego i strzałem pod poprzeczkę zapewnił gospodarzom prowadzenie.

Radzynianie zeszli do szatni na przerwę przy wyniku 1:0. Trener drużyny miejscowych, Mikołaj Raczyński zdecydował, że na drugą połowę wprowadzi z ławki rezerwowych Arkadiusza Maja. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, bowiem zawodnik Orląt potrzebował nieco ponad kwadransa gry, by zdobyć dwie bramki.

To nie była jedyna udana roszada szkoleniowca gospodarzy w tym spotkaniu. Autorami czwartego i piątego trafienia dla biało-zielonych byli bowiem Maciej Filipowicz oraz Adrian Nowosadko, którzy także pojawili się na boisku po zmianie stron. Zespół z Radzynia Podlaskiego wywalczył efektowne zwycięstwo, dzięki któremu triumfował w regionalnym Pucharze i będzie mógł zaprezentować się w pucharowych rozgrywkach na szczeblu centralnym w kolejnym sezonie.