Orlęta Radzyń Podlaski poza Fortuna Pucharem Polski. Lechia Zielona Góra zwyciężyła na Lubelszczyźnie 3:2

Początek spotkania to przede wszystkim walka w środku pola. Obie drużyny wzajemnie się badały i żadna nie podejmowała ryzyka. Nieco częściej przy piłce utrzymywali się goście z Zielonej Góry. W pierwszym kwadransie to także oni mieli więcej sytuacji do otworzenia wyniku. Swoje okazje mieli Bartosz Konieczny, Jakub Babij i Artur Małecki.

Przyjezdni nie zdołali udokumentować boiskowej przewagi golem. Bramkę na 1:0 zdobyli w 23. minucie gospodarze. Piłkę w siatce umieścił Przemysław Koszel. Futbolówka posłana z lewego skrzydła przeleciała za plecami bramkarza gości i pomocnik Orląt wykończył akcję strzałem z bliska. Osiem minut później ten sam zawodnik mógł zaliczyć asystę. Pavel Chelyadko jednak uderzając z linii pola karnego, trafił prosto w rękawice Wojciecha Fabisiaka.

W 36. minucie goście wyrównali. W zamieszaniu w polu karnym dobrze odnalazł się Małecki, który z niewielkiej odległości trafił do bramki Maksymiliana Ciołka. Gospodarze odzyskali prowadzenie niedługo później. W 43. minucie piłkę odbita od obrońców zgarnął Arkadiusz Maj i strzałem z siedmiu metrów zdobył gola na 2:1. Po kolejnych dwóch minutach stan wyrównał się ponownie. Trafienie na 2:2 autorstwa Mateusza Surożyńskiego zamknęło pierwszą połowę spotkania.