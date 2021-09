Orlęta Radzyń Podlaski przed szansą na przełamanie pucharowej niemocy

Oba zespoły przystępują do zmagań jako zwycięzcy pucharowej rywalizacji na szczeblach okręgowych w poprzednim sezonie. W bieżącej kampanii ligowej lepiej radzą sobie radzynianie i to oni uchodzą za faworyta dzisiejszej potyczki. Podopieczni trenera Mikołaja Raczyńskiego zanotowali jak dotąd cztery zwycięstwa, taką samą liczbę remisów i tylko jedną porażkę w IV grupie III ligi. To pozwala im zajmować czwarte miejsce w tabeli po dziewięciu kolejkach. - Wierzę, że między mną a zawodnikami jest chemia i widać ją na boisku - przyznał w rozmowie z klubowymi mediami trener Mikołaj Raczyński.

Z kolei Lechia Zielona Góra plasuje się na ósmej lokacie w zestawieniu III grupy III ligi. Ekipa trenera Andrzeja Sawickiego przegrała dotychczas cztery spotkania, dwa razy dzieliła się punktami i trzykrotnie wygrywała. W ostatnich dwóch kolejkach nie zdobyła jednak nawet oczka. Drużyna z województwa lubuskiego nie przyjedzie więc na Lubelszczyznę w dobrych nastrojach. Zwłaszcza że Zieloną Górę i Radzyń Podlaski dzieli na mapie ponad 620 kilometrów.