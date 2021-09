Oryginalny znak przy jednym z parkingów zadziwił kierowców z Zamościa

Nietypowy znak ostrzegawczy pojawił się przy parkingu obok Zamojskiego Domu Kultury. Informuje kierowców, że na najbliższym odcinku (200 metrów) na ich samochody mogą spadać kasztany.

Przy Zamojskim Domu Kultury rosną piękne kasztanowce. Dwa lata temu, niedaleko drzew przebudowano ulicę Kiepury i wówczas powstał parking na kilkadziesiąt aut.

– To była bardzo potrzebna inwestycja, trudno w tym rejonie o miejsce do zaparkowania. Auta pojawiały się tam nawet przed przekazaniem inwestycji. I wówczas pierwszy raz doszło do tego, że spadający kasztan uszkodził samochód. Podobna sytuacja wydarzyła się w zeszłym roku. Kierowcy wystąpili o odszkodowanie – mówi Marcin Nowak, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.