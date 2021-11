Osiedle przyszłości, czyli jak Puławy stają się „smart”

Dzięki jednemu z czołowych lubelskich deweloperów – firmie Żagiel Dom, inteligentne mieszkania pojawią się również w Puławach. Lokale przygotowane przez dewelopera wyposażone będą między innymi w system umożliwiający projektowanie własnych scen oświetlenia, planowanie harmonogramów grzewczych, które uzależnione będą od obecności domowników, a także tworzenie inteligentnych automatyzacji czy zdalny dostęp do dowolnych funkcji z poziomu aplikacji.

– Rozpoczęliśmy realizację pierwszego etapu inwestycji NIWA Park w Puławach. To, co wyróżnia nasze osiedle to bez wątpienia system Smart Home Domatiq, który będzie dostępny w każdym mieszkaniu, bez dodatkowych opłat – zdradza Tomasz Krochmalski, prezes spółki Żagiel Dom. I dodaje: – Takie rozwiązanie to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim oszczędności w ramach domowego budżetu. NIWA Park to nowe miejsce na mapie Puław, zlokalizowane w jednej z najbardziej atrakcyjnych części miasta – przy ulicy Spacerowej. Osiedle położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasu przy Sosnowej, co umożliwia spędzanie czasu na łonie natury i ucieczkę od codziennego, miejskiego życia. Równocześnie bliskość centrum Puław pozwala w pełni korzystać z uroków i dobrodziejstw miasta, bez konieczności wyboru między kinem i zakupami a leśnymi spacerami.