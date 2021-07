Ostatni krok żużlowców Motoru Lublin w kierunku play-off. "Nadal mamy rezerwy" - uważa Dominik Kubera

W niedzielę Motor zainkasował trzy punkty za wygraną w Toruniu 46:44. Na dwie serie przed końcem rundy zasadniczej lublinianie mają 20 punktów, o sześć więcej od Włókniarza Częstochowa. Zespół spod Jasnej Góry ma jednak duże szanse w dwóch ostatnich meczach wywalczyć komplet sześciu punktów, a ponieważ w dwumeczu z Motorem był lepszy, to ten wynik dałby mu przepustkę do play-off. Dlatego „Koziołki” potrzebują jeszcze przypieczętować awans do najlepszej czwórki PGE Ekstraligi.

Najlepszą do tego okazją będzie poniedziałkowy mecz z zamykającym ligową tabelę GKM Grudziądz. Na wyjeździe Motor zremisował 45:45, więc nawet minimalna wygrana zapewni trzy punkty. To będzie także szansa na rehabilitację za bardzo słaby występ w Toruniu dla Jarosława Hampela i Krzysztofa Buczkowskiego. Obaj na MotorArenie zdobyli tylko po jednym punkcie.