Ostatnia prosta i siatkarze LUK Lublin zaczną granie w PlusLidze

– Najlepsza siatkówka przyjdzie dopiero gdzieś w grudniu. Wtedy będziemy grać ze sobą już tak naprawdę bez słów. Na ten moment są jeszcze nieporozumienia. Zespół właściwie pracuje ze sobą ponad miesiąc. Jest zatem zbyt wcześnie, aby powiedzieć, że gramy siatkówkę, o jakiej marzyliśmy. Ale to, co pokazujemy w tym momencie pozwala z dużym optymizmem patrzeć na start ligi. Później zobaczymy, na co zdrowie pozwoli i na co będzie nas stać w rozgrywkach – uważa środkowy LUK, Jan Nowakowski.