Oszukiwał metodą na policjanta. Sam został oszukany i wpadł w ręce lubelskiej policji

Na trop 22-latka wpadli współpracujący ze sobą policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie i kryminalni z komendy wojewódzkiej. Funkcjonariusze połączyli mężczyznę z oszustwem, do jakiego doszło w Lublinie w połowie maja.

Podczas rozmowy telefonicznej z emerytką, fałszywy policjant przekonywał kobietę, że jej oszczędności są na oku oszustów. Nakłonił lubliniankę, by przekazała mu swoje pieniądze, argumentując, że pomoże to w zatrzymaniu prawdziwych przestępców, a później wszystkie oszczędności zostaną jej zwrócone. Kobieta przystała na tę propozycję. Do przekazania pieniędzy doszło na placu Zamkowym w Lublinie, skąd odebrał je od emerytki 22-latek.