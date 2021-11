Outsider rozgrywek zaskoczył rezerwy Startu. Pierwszoligowi koszykarze ze Zgorzelca wrócili na tarczy

Pierwsza kwarta jednak tego nie wróżyła. Lublinianie dobrze radzili sobie na parkiecie. Drogę do kosza znajdowały rzuty dystansowe. Właśnie po takiej próbie wykonanej przez Adama Myśliwca, akademicy wygrywali już 18-8. Tym samym odpowiedział Bartosz Bochno, zdobywając trzy oczka dla Turowa (11-18). Ostatecznie po dziesięciu minutach gry tablica pokazywała rezultat 13-22. AZS mógł poczuć się bezpiecznie. Szybko jednak to uczucie prysło, bo zaledwie dwóch minut potrzebowali rywale, aby zniwelować straty (20-22). Kilka chwil później po akcji “2+1” Karola Marcinkowskiego Turów prowadził jednym oczkiem (29-28). Przewaga zaczęła rosnąć, a ostatnim akcentem pierwszej połowy, po której zgorzelczanie wygrywali 39-33, były dwa skuteczne rzuty osobiste Cezarego Fudziaka.

Po przerwie, gdy trafił Stanisław Heliński, rywale odskoczyli już na dziesięć punktów (48-38). Dwa oczka dla AZS-u zdobył Adam Myśliwiec (48-40), ale “trójką” odpowiedział Kacper Traczyk (51-40). Różnica utrzymała się do końca trzeciej kwarty, po której Zgorzelec miał dziewięć oczek zaliczki (62-53). Chwila odpoczynku i rozmowy dobrze podziałały na zespół lubelski, który ambitnie dążył do odrobienia strat. Ta sztuka udała się po upływie czterech minut. Do remisu 66:66 trafieniem z dystansu doprowadził Krzysztof Wąsowicz. Końcówka ponownie jednak był lepsza dla Turowa, który minimalnie, ale wygrał całe spotkanie 80-75. Tym samym miejscowi po dziesięciu porażkach z rzędu, odnieśli pierwszą wygraną w sezonie.