Pacjenci szpitala przy al. Kraśnickiej mają jeść lepiej

We wtorek (17.05) została podpisana umowa dotycząca gruntownej przebudowy oraz wyposażenia w sprzęt kuchni i pralni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. To największy szpital w regionie, który niedawno połączył się ze szpitalem im. Jana Bożego.

Obecnie pomieszczenia kuchni wynajmuje zewnętrzna firma, która świadczy usługi cateringowe na rzecz szpitala i jego pacjentów. Nie jest jednak tajemnicą, że ci ostatni nie są szczególnie zachwyceni jakością podawanych posiłków.

- Pacjenci zawsze narzekali na jedzenie. Dlatego przywracamy normalność, by pacjent był traktowany podmiotowo i dostawał w szpitalu nie tylko doskonałe leczenie oraz opiekę, ale także dobre jedzenie – przyznał marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Piotr Matej, dyrektor szpitala wyjaśniał, że poprawa jakości serwowanych posiłków dla około tysiąca pacjentów to priorytet.

- Wyżywienie to jeden z elementów procesu zdrowienia pacjenta. To nie będzie posiłek restauracyjny, ale mamy możliwość stworzenia tylu diet i w takim wymiarze na jaki będzie zapotrzebowanie ze strony pacjentów - tłumaczył dyrektor Matej. I zapewnił, że jakość posiłków będzie łatwiej kontrolować. - Dzięki własnej kuchni dostępnej na miejscu każdego dnia będziemy mogli zbierać opinie od personelu i pacjentów, a w razie potrzeby zareagować od razu we własnej jednostce – podkreślił dyrektor szpitala.