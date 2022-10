„Padali jak ścięte drzewa”. Tragiczna historia wisznickich Żydów Bogdan Nowak

„Dwa samochody ciężarowe zatrzymały się na szosie w odległości ok. 300 metrów od naszego domu. Zobaczyliśmy wychodzącą na pole grupę ludzi, za którymi szli żandarmi. Zdrętwieliśmy z przerażenia” – czytamy we wspomnieniach Mariana Romanowicza na temat egzekucji Żydów w Dubicy (gm. Wisznice), która odbyła się 18 listopada 1942 roku. „Gdy podeszli bliżej rzeki przedstawił nam się widok strasznej śmierci, gdy po kilku z nich padło jak ścięte drzewa. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że są to Żydzi z Wisznic, którzy pracowali dotąd w Tartaku”.