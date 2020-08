Padwa Zamość zwyciężyła w pierwszym sparingu w okresie przygotowawczym

Padwa pokazał się z bardzo dobrej strony, pomimo, że wystąpiła w niepełnym składzie. Z przyczyn zdrowotnych i osobistych nie mogli bowiem zagrać: Adrian Adamczuk, Jakub Kłoda, Karol Małecki, Łukasz Orlich i Tomasz Sałach. Na parkiet wybiegł jednak kwartet nowych zawodników: bramkarz Damian Procho, Konrad Bajwoluk, Kacper Mchawrab oraz Irańczyk Ali Mehdizadeh.

– Wygrana na pewno cieszy. Nie wyciągam jednak absolutnie daleko idących wniosków z tego spotkania, ponieważ traktowałem je jako zwieńczenie pewnego etapu przygotowań – mówi Marcin Czerwonka, szkoleniowiec Padwy Zamość. – Pograli wszyscy zawodnicy, których miałem do dyspozycji i wszyscy czuli mocno w nogach trudy treningów. Dlatego nie oczekiwałem cudów. Udało się przećwiczyć kilka elementów taktycznych i z tego jestem zadowolony. We wtorek jedziemy na sparing do Tarnowa i zobaczymy, na ile nas stać w spotkaniu z zespołem z PGNiG Superligi – dodaje.