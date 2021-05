Paintball w Lubelskiem. Gdzie warto się wybrać? Te miejsca cieszą się największą popularnością!

Paintball to rozrywka zespołowa, która polega na strzelaniu do przeciwnika kolorowymi kulkami, które w miejscu trafienia pozostawiają kolorową plamę. Pociski te są w pełni bezpieczne, a pozostawione po nich zabrudzenia łatwo się zmywają. Po zakończeniu rozgrywki na ciele graczy mogą się jednak pojawić siniaki, dlatego ważne jest, by w trakcie gry mieć na sobie odpowiedni strój, który ochroni ciało przed siłą kuli oraz maskę do paintballa (chroni twarz i uszy), a także wygodne buty sportowe.

W ostatnim czasie popularność zyskuje także paintball laserowy. Od tradycyjnej formy odróżnia go to, że rolę kuli z kolorowym barwnikiem spełnia fala podczerwieni, która w trakcie gry jest wyłapywana przez czujniki zainstalowane u przeciwnika.

Gdzie w województwie lubelskim warto wybrać się na paintball?

