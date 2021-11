Paliwo na stacjach coraz droższe. Mieszkaniec Lublina znalazł sposób na darmowe tankowanie

Dwie godziny później do pojazdu podszedł jego właściciel, 38-letni mieszkaniec Lublina. Nie potrafił wskazać, co robi w tym miejscu i wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń. Jego ubrania przesiąknięte były zapachem oleju napędowego.

– Okazało się, że 38-latek włamał się do stojącej nieopodal koparki, skąd ukradł około 60 litrów paliwa. Gdy podszedł do kolejnych maszyn budowlanych i zobaczył nadjeżdżający patrol policji, ukrył się przed funkcjonariuszami. Jednak po pewnym czasie zmarzł i postanowił podejść do mundurowych – informuje st. asp. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.