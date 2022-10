Palone byle czym. W Zamościu ruszą niebawem kontrole domowych palenisk

- Gdy jest mroźnie, na naszym osiedlu i w jego okolicach trudno czasami wytrzymać. Ze względu na smog. Tak jest zresztą także w innych częściach miasta – dodaje mieszkaniec os. Karolówka w Zamościu (nazwiska do wiadomości redakcji). - To co się wydobywa z niektórych kominów to… palone byle co, nawet plastikowe opakowania, szmaty, meble. Taki dym jest trujący, lepki, rakotwórczy i w sumie łatwy do rozpoznania. Co z tego, kiedy palacze śmieci nic sobie z tego nie robią.