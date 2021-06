Pan Wiktor Dudziński - strażak z OSP w Bełżcu zawsze pomagał innym, teraz potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację

W marcu bieżącego roku Pan Wiktor jako strażak OSP w Bełżcu pojechał z innymi strażakami podcinać gałęzie, które zagrażały liniom energetycznym. W czasie pracy spadła na niego gałąź powodując uraz czaszkowo-mózgowy oraz liczne złamania. Szansą na powrót do zdrowia jest pobyt w ośrodku, który specjalizuje się w rehabilitacji osób po takich urazach. Niestety, koszt takich zabiegów jest zbyt wysoki, by najbliżsi Pana Wiktora mogli samodzielnie zapewnić mu najlepsze warunki do rehabilitacji.

Pan Wiktor przez lata pomagał innym, ale teraz sam potrzebuje pomocy. Na stronie internetowej www.siepomaga.pl/wiktor-dudzinski prowadzona jest zbiórka, która pozwoli na 3-miesięczny turnus rehabilitacyjny. Do 12 czerwca uzbierano nieco ponad 10 proc. wymaganej kwoty.