Pandemiczny początek stacjonarnej edukacji. Czy lubelskie szkoły są na to przygotowane?

Resort edukacji zapowiedział pomoc finansową w zaopatrzeniu placówek w środki ochrony osobistej. Szkoły mogły wysłać zapotrzebowanie na maseczki, rękawiczki i pojemniki z płynem do dezynfekcji. Termin składania wniosków upłynął 11 sierpnia. – Ministerstwo przekazało nam jednak dobrą wiadomość: lista nie jest zamknięta. Jeśli któraś szkoła nie zgłosiła się po pomoc, bo na przykład dyrekcja była na urlopie, to nic straconego. Resort obiecał, że rozpatrzy zgłoszenia, które wpłyną już po 1 września – tłumaczyła rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Lublinie Jolanta Misiak.

Pandemiczne wytyczne z ministerstwa

Główne zasady bezpieczeństwa sanitarnego sprowadzają się do pięciu punktów: szczepienia, dezynfekcji, dystansu i higieny i wietrzenia. Zasady te mają charakter rekomendacji dla dyrektorów szkół. – To oni najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, co da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Zagwarantują one bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów – twierdzi resort. Większość wytycznych obowiązywała już przed wakacjami. Nadal więc na porządku dziennym będzie dezynfekcja ławek i innego sprzętu przed zajęciami i po nich, zachowanie 1,5-metrowego dystansu, częste mycie rąk i wietrzenie sal w trakcie przerw i dni wolne. Maseczki mają obowiązywać tylko w miejscach, w których nie jest możliwe stosowanie bezpiecznej odległości.

– Jesteśmy spokojni, że dyrektorzy szkół zdążyli się już oswoić z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. Na ten moment nie widzimy powodów, które uniemożliwiłyby powrót do szkoły uczniom w naszym województwie – powiedziała rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Lublinie.