Panel dyskusyjny „Idealna koncepcja współpracy polsko-ukraińskiej?” w ramach Innych Brzmień

W sobotnim spotkaniu (09.07) udział wzięli dr Jarosław Cymerman, dr Paweł Libera oraz red. naczelny Kuriera Lubelskiego, Wojciech Pokora. Moderatorami byli Aleksandra Zińczuk i Mariusz Sawa.

Spotkanie było miejscem do refleksji nad myślą polityczną orędowników dialogu polsko-ukraińskiego. Rozmowa osadzona była w kontekście omówienia nowości wydawniczych, podczas której uczestnicy debatowali, jakie elementy dotychczasowej myśli politycznej warte są kontynuacji, a nad jakimi warto się jeszcze zastanowić, oraz co warto byłoby dziś do nich dopowiedzieć w aktualnym procesie wspierania Ukrainy w czasie wojny. Poruszony został również temat tego, w jaki sposób budować trwałe relacje

międzykulturowe w naszym nowym wielokulturowym społeczeństwie.

