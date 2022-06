Parczew. Dziesięć lat uciekał sprawiedliwości. Dopadła go w Holandii. Teraz wraca do ojczyzny - prosto za kratki

To sukces mundurowych z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób parczewskiej komendy. Nawet w Holandii byli w stanie znaleźć poszukiwanego 40-latka. Zdobyte doświadczenie na tym polu pozwoliło im postawić na nogi policje innych państw. Wszystko to we współpracy z Interpolem. Mundurowi wiedzieli, że od 2012 roku mężczyzna przebywał poza Polską, ale w Europie.

- W wyniku ustaleń kryminalnych, stałej współpracy z Interpolem oraz szeregu wykonanych przez nich czynności operacyjnych trop doprowadził do Holandii. Policjanci ustalili dokładne miejsce pobytu poszukiwanego. Mechanizm ścisłej współpracy oraz bieżącej wymiany informacji przyczynił się do zatrzymania 40-latka przez stronę holenderską - mówi starsza sierżant Ewelina Semeniuk, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

Za poszukiwanym 40-latkiem wystawiono 7 listów gończych. 4 z nich wydały: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim oraz Sąd Okręgowy Lublin-Zachód jako poszukiwania międzynarodowe. 3 listy jako zarządzenia wydała Prokuratura Okręgowa w Lublinie.