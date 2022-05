Parczew. Mężczyźnie skradziono sprzęt ogrodowy o wartości 5700 złotych. Sprawcą okazał się jego ojciec. Powód? „Problemy osobiste”

Do nietypowej sytuacji doszło w powiecie parczewskim. Mężczyzna został okradziony przez... własnego ojca. Po powrocie do domu odkrył, że z garażu zniknął sprzęt ogrodowy i elektronarzędzia. Do zaginionych przedmiotów należały: piła spalinowa, kosiarka i podkaszarka spalinowa, rower szosowo–turystyczny, ceglarka i szlifierka. Łączna wartość sprzętu opiewa na 5700 złotych.

Ponieważ ojciec poszkodowanego miał klucze do garażu, z którego skradziono sprzęt, mężczyzna postanowił sprawdzić, czy to nie on odpowiada za zniknięcie sprzętu. W odpowiedzi usłyszał, że „narzędzi po prostu nie ma i już”. Zdecydował się więc zgłosić sprawę na policję.

Policja ustaliła, że złodziejem faktycznie jest 61-letni ojciec, który skradziony sprzęt sprzedał okolicznym mieszkańcom zapewniając ich, że jest jego właścicielem.