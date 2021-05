Parkomaty staną przy Jaczewskiego, Nadstawnej czy Piłsudskiego. A to nie jedyne ulice, gdzie od czerwca pojawi się płatne parkowanie

– Ruszamy 1 czerwca – zapowiada Opasiak. I podkreśla: – Mamy duże doświadczenie w tym zakresie i z pewnością sobie poradzimy. To dla nas nic nowego. Mamy ludzi i zaplecze. Przypomnę, że w minionych latach prowadziliśmy już strefę płatnego parkowania i to od początku jej istnienia. Najpierw, w latach 2012–2016, kiedy byliśmy w konsorcjum ze spółką City Park Group z Grudziądza, a potem do 31 marca 2020 – jako podwykonawca.

To właśnie MPK odpowiada za przygotowanie podstrefy „D” oraz ją później poprowadzi. Miasto zdecydowało się zlecić tę usługę „z wolnej ręki”. I wybrało do tego „swoją” spółkę. Wartość zamówienia oszacowano na ponad 1,2 mln zł.

Granicę pierwszego z obszarów, o który powiększy się strefa płatnego parkowania stanowią ulice: Tysiąclecia (bez tej ulicy) od Unii Lubelskiej do Lubartowskiej, Solidarności (bez tej ulicy), od Lubartowskiej do Prusa, Prusa (bez tej ulicy), Jaczewskiego, Obywatelska, Unicka (bez tej ulicy), Podzamcze (bez tej ulicy), Lwowska (bez tej ulicy) od Podzamcze do ronda Dmowskiego. Tym samym trzeba będzie płacić za parkowanie przy ulicach m.in. w rejonie dworca PKS, targowiska przy Tysiąclecia, szpitala im. Jana Bożego czy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Drugi obszar wyznaczają zaś: Bystrzyca (od Piłsudskiego do Unii Lubelskiej), Unii Lubelskiej (od mostu na Bystrzycy do Zygmuntowskich), Zygmuntowskie, Piłsudskiego (od Zygmuntowskich do mostu na Bystrzycy). To okolice dwóch lubelskich stadionów: lekkoatletycznego oraz żużlowego.