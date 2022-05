Parkometry stanęły przed aquaparkiem. Od dziś trzeba płacić za zostawienie auta na parkingu wzdłuż Al. Zygmuntowskich

Koniec darmowego parkowania przed obiektami MOSiR „Bystrzyca” stojącymi przy Al. Zygmuntowskich. Od 10 maja za pozostawienie auta trzeba będzie płacić. - Chodzi o cały parking sąsiadujący z obiektami zarządzanymi przez spółkę, począwszy od głównego parkingu przeznaczonego dla klientów kompleksu Aqua Lublin i lodowiska Icemania, poprzez parking wzdłuż Hali im. Z. Niedzieli, aż do stacji benzynowej u zbiegu Al. Zygmuntowskich i Al. Piłsudskiego. Łącznie to ok. 400 miejsc parkingowych – informuje Miłosz Bednarczyk, rzecznik prasowy MOSiR „Bystrzyca”.