Partia Szymona Hołowni rośnie w siłę. „Chcemy być radykalnym centrum”

O wstąpieniu do partii Polska 2050 grupy 22 działaczy poinformowali w piątek (13.05) pełnomocnicy tego ugrupowania w województwie lubelskim. - Jesteśmy nową jakością i nową energią w polityce – przekonywała posłanka Joanna Mucha, która zapowiedziała, że Polska 2050 ma być partią „radykalnego centrum”.

- Chcemy być partią środka, która zachęca do tego, żeby nie być letnim w polityce. Chcemy pokazywać, że nie tylko radykalne prawe, czy lewe skrzydła mogą być naładowane energetycznie do tego, żeby pracować na rzecz Polski, ale to centrum też może być gorące – mówiła lubelska parlamentarzystka, która zasiada też we władzach centralnych Polski 2050.