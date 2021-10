Pawłowska porzuciła Gowina. Po rozmowie z Kaczyńskim zasiliła klub PiS

„Zrezygnowałam z członkostwa w Kole Parlamentarnym Porozumienie i Partii Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mogę akceptować destabilizacji funkcjonowania państwa dla prywatnych celów politycznych” – ogłosiła w nocy z czwartku na piątek na swoim profilu na twitterze poseł Monika Pawłowska.

Stało się to po burzliwej debacie związanej z decyzją Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Sejm zgodził się na to, ale posłowie Porozumienia, którzy od sierpnia nie są już częścią koalicji w ramach Zjednoczonej Prawicy, wstrzymali się od głosu w tej sprawie. Natomiast poseł Monika Pawłowska głosowała „za”. Tak jak 236 innych posłów, głównie z PiS, Konfederacji i Kukiz’15.

Opuszczenie Porozumienia przez Pawłowską było początkiem politycznego transferu. W piątek (1.10) lubelska posłanka poinformowała o wstąpieniu do klubu parlamentarnego PiS. Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej na taki krok zdecydowała się, bo Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło wiele postulowanych przez przedsiębiorców i obywateli zmian w Polskim Ładzie. Pawłowska przekonywała, że rozwiązania zaproponowane przez PiS, to były także jej postulaty, a decyzję o wstąpieniu do klubu PiS podjęła po rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. Jak tłumaczyła, o wspólnej politycznej drodze z PiS zdecydowała, by „wspierać rozwiązania niezbędne dla dalszego, szybkiego rozwoju Polski”.