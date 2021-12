Perełka muzyki klasycznej w jazzowej interpretacji

Mała Tradycja sięgania przez jazzmanów po muzykę klasyczną jest długa. Odwołując się tylko do polskich przykładów, to na jazz przerobiony został Chopin, Moniuszko, a nawet Wieniawski. Projekt The 5th Seanson - Quintet zaprezentuje nam w czwartek o godz. 19 jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł muzycznych wszech czasów – „Cztery pory roku” Vivaldiego. Muzyka, która siłą rzeczy kojarzy się z filharmonią, tym razem zabrzmi w klubie jazzowym.

Oryginalna koncepcja, którą przedstawiają muzycy oraz dobrze znana słuchaczom kompozycja tworzy wyjątkowe i niezapomniane brzmienie. Uniwersalnym kluczem użytym przy tworzeniu tego opracowania jest jazz, z całą jego różnorodnością, eklektyzmem i bogactwem form.

Kwintet tworzą: wirtuoz skrzypiec, kameralista Janusz Nykiel, trzech muzyków jazzowych: Łukasz Perek – instrumenty klawiszowe, Jakub Olejnik – kontrabas, Zbigniew Lewandowski – instrumenty perkusyjne oraz multiinstrumentalista i wszechstronny gitarzysta Jacek Szreniawa.